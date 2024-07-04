Başkan Erdoğan Astana’da hangi mesajları verecek?

Şanghay Zirvesi’nden hangi kararlar çıkar? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazal Vural Jane, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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