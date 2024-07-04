04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan Astana’da hangi mesajları verecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 12:47
Şanghay Zirvesi’nden hangi kararlar çıkar? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazal Vural Jane, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Astana’da hangi mesajları verecek?
Astana’da hangi mesajları verecek?
9. Yargı Paketi neleri getirecek?
9. Yargı Paketi neleri getirecek?
ŞİÖ zirvesinde liderle aile fotoğrafı çektirdi
ŞİÖ zirvesinde liderle aile fotoğrafı çektirdi
Roketler fırlatıldı! Saha karıştı
Roketler fırlatıldı! Saha karıştı
Sinan Ateş’in annesi duruşmada fenalaştı
Sinan Ateş’in annesi duruşmada fenalaştı
Başkan Erdoğan Almanya yolcusu
Başkan Erdoğan Almanya yolcusu
Anız faciasında keşif çalışması
Anız faciasında keşif çalışması
Eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır
"Eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır"
İsrail’den esir takası açıklaması
İsrail'den esir takası açıklaması
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi’nde
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Dünyanın gözü Astana’daki zirvede! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Dünyanın gözü Astana'daki zirvede! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Daha Fazla Video Göster