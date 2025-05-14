Başkan Erdoğan: Artık terörün devri kapandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Artık terörün devri kapanmıştır" ifadeleriyle yeni dönemin ipuçlarını paylaştı. PKK’nın aldığı kararın tarihi bir fırsat olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, bu sürece örgütün yalnızca Türkiye’deki değil, Suriye ve Avrupa’daki kollarının da dahil olması gerektiğini vurguladı. “Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır” diyen Başkan Erdoğan, terörsüz bir Türkiye için güçlü iradenin sürdüğünü ifade etti. Sürecin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından titizlikle takip edildiğini belirten Erdoğan, devlet aklının ve milletin kararlılığının her türlü oyunu bozacak güçte olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan’ın grup konuşması, Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir sayfanın açıldığının da habercisi oldu.

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