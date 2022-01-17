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Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta! Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

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Giriş: 17.01.2022 14:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın davetine icabetle etmek için Arnavutluk’a geldi. Başkan Erdoğan 2022'nin ilk yurt dışı ziyaretinde, Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın ülkelerine geleceğini duyan halk, sokakları Türk bayraklarıyla süsledi. Bölge halkı Başkan Erdoğan'a "Erdoğan'ın Laç'ta yaptığı bu semte Tiran bile sahip olamaz. İçeri girip gördük daha iyisi olamazdı. Erdoğan verdiği sözleri tuttu." sözleriyle teşekkür etti.. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ 522 konut inşaa etti. Laç'taki konutlar Başkan Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti öncesinde hak sahiplerine teslim edildi..
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