Başkan Erdoğan 41. İSEDAK toplantısına katıldı! İşte mesajları…

Giriş: 03.11.2025 11:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı açılış törenine katıldı. Dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, Suriye halkının yanlarında olacaklarını ve 14 yıllık zulmün sona erdiğini dile getirdi. İşte Başkan Erdoğan’ın açıklamaları…
