Başkan Erdoğan: 2026 ekonomide reform yılı olacak

Giriş: 01.10.2025 15:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Enflasyon rakamları son 45 yılın en düşük enflasyonu oldu. Hedef bu yılın sonunda yüzde 30'a indirmek. 2026 senesi Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz.” dedi.
