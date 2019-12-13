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13.12.2019

Başkan Erdoğan 15 Aralık Pazar günü saat 21'de A Haber canlı yayına konuk oluyor |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 21.00'de A Haber'e konuk olacak. Başkan Erdoğan'ın Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Başkan , günü saat 21.00'de "BAŞKAN ERDOĞAN ile GÜNDEM ÖZEL" programıyla ile A ekranlarına konuk olacak ve ile dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapacak.

ORTAK YAYIN OLACAK

"Başkan Erdoğan ile " programı A Haber- Atv- A Para- ANews-A2-A Haber Radyo ortak yayınıyla tüm Türkiye'ye ulaşacak.

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