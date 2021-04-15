Başika'daki Türk askeri üssüne yapılan saldırının nedeni ne? Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör değerlendirdi

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, Başika'daki Türk üssünün neden hedef alınmış olabileceğini anlattı. Irak'taki mevcut durumla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tör, ''Burada askerimizin varlığının sanki çevre halkına zararı olduğuna dair bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye bölgede istenmiyor.'' dedi.

Memleket Meselesi programına konuk olan Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, dün terör örgütü PKK tarafından Başika'daki askeri üssümüze yapılan saldırının perde arkasını değerlendirdi.

Dr. Özgür Tör'ün açıklamaları şu şekilde:

Başika'daki üsse yapılan saldırıyı PKK veya PKK'ya bağlı uzantılar yapmıştır. Bu saldırıya müsaaden eden unsurlar da vardır. Burada bir güç diyor ki, 'ben burayı tutuyorum, benim askeri gücüm var.' IKBY'yi kastediyorum. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu bu bölgede bizim askerimize saldırıyı engellemesi lazım. Amaç ne burada? Terör örgütünün bulunmaması. Zaten askerimizin bölgede bulunma nedeni de bu.

''ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR''

Bu bölgede bir şehit verdikten sonra köyden de bir kişinin yaralandığına dair bilgi var. Zaten belki de hedef buydu. Burada askerimizin varlığının sanki çevre halkına zararı olduğuna dair bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye bölgede istenmiyor.

ABD, kendisine terör saldırısı oldu diye Afganistan'a gitti. 15.000 KM mesafe gidiyor demek oluyor bu. Rusya menfaatim var diyerek 5.000 KM uzaktaki Suriye'ye gidiyor. Biz de diyoruz ki doğal olarak 'bize burada terör saldırıları olduğu sürece buranın güvenliğini almak için biz de burada asker bulunduruyoruz.' diyoruz. Dolayısıyla çok basit bir mantık.

IRAK VEYA IKBY MÜDAHALE ETMELİ

Yani buranın ya Irak yönetimi tarafından ya da IKBY tarafından tamamen emniyete alınması lazım. Yani bize terör ihracatının olmaması lazım.

TÜRKİYE TERÖR İHRACATINI KABUL ETMİYOR

Siz Almanya'dan Fransa'dan bir saldırı olmasını kabul eder misiniz? Türkiye de etmiyor, etmediği için asker bulunduruyor. Vefat eden sivil üzerinden konuları kaşıyarak buradan kaos yaratılmak isteniyor.