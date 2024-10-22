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Baro seçimlerinde CHP ve DEM ortaklığı! İlk 4 madde kavgası çıktı

Baro seçimlerinde CHP ve DEM ortaklığı! İlk 4 madde kavgası çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Damla Karasu
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Giriş: 22.10.2024 09:16
Güncelleme:22.10.2024 09:16
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçildi. DEM ve CHP'nin destekleri ile yeni başkan eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu oldu. Kaboğlu daha ilk mesajında "Anayasa’nın değişmez maddelerine dokunulabilir" açıklaması ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP kurmayları ise Kaboğlu'na tepki göstermek yerine tebrik için sıraya girdi. Parti içinden ilk tepki ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.
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