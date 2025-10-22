22 Ekim 2025, Çarşamba

Balıkesir bir gecede 3 cinayet! İşte uzman çavuşun arabasının gasp edilme anı
Balıkesir bir gecede 3 cinayet! İşte uzman çavuşun arabasının gasp edilme anı

Balıkesir bir gecede 3 cinayet! İşte uzman çavuşun arabasının gasp edilme anı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 16:40
Balıkesir Edremit'te biri asker 2 kişiyi öldüren cezaevi firarisinin bir kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Saldırganın hedefinde ise takıntı haline getirdiği kadın olduğu öğrenildi. Diğer yandan zanlının katlettiği uzman çavuşun arabasının gasp edilme anları da ortaya çıktı. Soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktarırken 3 cinayetin perde arkasını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
