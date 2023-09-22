Bakterili ekmekleri laboratuvara götüren işçi konuştu: Ankaralılara bile bile bu ekmeği yedirdiler

Rüşvet skandalının ardından şimdi de Ankara'da bakteri rezilliği ortaya çıktı. Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda insan sağlığını hiçe sayan görüntülerin ardından vicdanen rahatsızlık duyan çalışan Mustafa Saykılı, yeni fotoğraflarla olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.