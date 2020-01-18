18 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.01.2020

Bakanlık sosyal medya hesabından duyurdu: Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesinin Suriyeli çocuklara şifa dağıtmaya başladığını bildirdi. Bakanlık videoyu, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi Suriyeli çocuklara şifa dağıtmaya başladı. Hizmete sunulan çocuk servisi sayesinde Suriyeli çocuklar artık daha sağlıklı." notuyla paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından, TSK'nin Rasulayn Hastanesinde verdiği hizmetlerin yer aldığı bir video paylaşıldı.

"Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi Suriyeli çocuklara şifa dağıtmaya başladı. Hizmete sunulan çocuk servisi sayesinde Suriyeli çocuklar artık daha sağlıklı." açıklamasıyla yayınlanan videoda, hizmet alan hasta çocukların annelerinin mesajlarına da yer verildi.



SURİYELİ ANNELER HASTANE HİZMETİNDEN MEMNUN
Videoda Suriyeli bir anne, Türk askerine güvendiklerini ve hizmetten memnun olduklarını belirtirken, bir başka anne ise duygularını, "Bizi daha emniyetli hale getirdiler. Çocuklara olan sevgileri çok güzel. Allah'a çok şükür memnunuz. Her şey çok iyi, çok vicdanlı insanlar." sözleriyle dile getiriyor.

Bir başka anne de her şeyin yolunda olduğunu ifade ederek, "Hastanenin yapılması çok iyi oldu. Çok cana yakın insanlar. Çocuklara karşı çok iyiler. İnsanlar çok memnun. Her şey yolunda." ifadelerini kullanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı
Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı
Portakal Mehmetçik, ekmeğini Suriyeli çocuklarla paylaştı! Akıllara Türkiye'ye Sömürgeci demeye kalkışan Portakal geldi
Portakal Mehmetçik, ekmeğini Suriyeli çocuklarla paylaştı! Akıllara Türkiye'ye "Sömürgeci" demeye kalkışan Portakal geldi
Başkan Erdoğan o projeyi yerinde inceledi
Başkan Erdoğan o projeyi yerinde inceledi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ecevit'in son isteği neydi?
Ecevit'in son isteği neydi?
Devlet Bahçeli: Gitsinler ve bir daha gelmesinler
Devlet Bahçeli: Gitsinler ve bir daha gelmesinler
İBB, Ümraniye’ye ekmek vermiyor
İBB, Ümraniye’ye ekmek vermiyor
Somali'de Türklere bombalı saldırı!
Somali'de Türklere bombalı saldırı!
Bomba yüklü araç ele geçirildi!
Bomba yüklü araç ele geçirildi!
Başkan Erdoğan'dan Libya makalesi
Başkan Erdoğan'dan Libya makalesi
İBB fişleme uygulamasında geri adım attı
İBB fişleme uygulamasında geri adım attı
Barış Yarkadaş'tan 'pes' dedirten Marmaray çıkışı
Barış Yarkadaş'tan 'pes' dedirten Marmaray çıkışı
Daha Fazla Video Göster