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Bakan Tunç'tan net DEM Parti açıklaması: Terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 22:28
TBMM 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti hakkında yaptığı kapatma çağrısının sorulması üzerine, "DEM Parti'de eğer terörle arasına mesafe koyamazsa, özellikle teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen bir takım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur" dedi.
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