BİZE ULAŞIN
13.11.2019
Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi yakalandı, FETÖ'ye büyük operasyon geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında DEAŞ’lı teröristlerin iadesi ile ilgili yaptığı açıklamasında ‘DEAŞ’ın yine çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye’de ele geçirdik’’ dedi. FETÖ ile mücadele ile ilgili de konuşan Soylu "önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyona giriyoruz" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.