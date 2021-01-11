81 ilde İstiklal Marşı coşkusu

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Okullarda bulunan çalışanlar ve idari kadrolar bahçeye çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Birçok aile de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına kulak vererek bulundukları yerden bayrak törenine destek verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00'u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Törene aileler ve öğrenciler bulundukları yerlerden katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşımız yayımlanacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Salgın okul hayatımızda da çok şey değiştirdi, okul bahçelerimizdeki bayrak törenlerimizi özledik. Az sonra, saat 10.00'da pencerelerden, balkonlardan, TRT EBA ekranlarından sizleri okul bahçelerimizdeki bayrak törenine eşlik etmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.