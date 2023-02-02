02 Şubat 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Mustafa Varank'tan Turkuvaz Medya Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde girişimcilere müjdeli haber
Turkuvaz Medya Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Artık yabancı fonlar, 'Türkiye'ye gelerek biz nerelere yatırım yapabiliriz' bunun peşine düşmüş durumdalar ama şunu da itiraf etmemiz lazım; yurt dışından bu kadar ilgi varken, Türkiye'deki geleneksel iş insanları bunun bu kadar farkında mı? Maalesef bu kadar farkında değil. Türkiye'deki iş dünyasının da Türkiye'de girişimcilik ekosistemine eğilmesi lazım." mesajını verdi. Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimcilik ekosisteminin önünü açmaya devam edeceğiz. Bu alanda öncü olmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz desteklerle, teşviklerle, mevzuatta yapacağımız düzenlemelerle Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda bir 'girişimcilik yüzyılı' inşallah yapacağız." şeklinde konuştu.