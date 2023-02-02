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Bakan Mustafa Varank'tan Turkuvaz Medya Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde girişimcilere müjdeli haber

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Giriş: 02.02.2023 22:33
Turkuvaz Medya Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Artık yabancı fonlar, 'Türkiye'ye gelerek biz nerelere yatırım yapabiliriz' bunun peşine düşmüş durumdalar ama şunu da itiraf etmemiz lazım; yurt dışından bu kadar ilgi varken, Türkiye'deki geleneksel iş insanları bunun bu kadar farkında mı? Maalesef bu kadar farkında değil. Türkiye'deki iş dünyasının da Türkiye'de girişimcilik ekosistemine eğilmesi lazım." mesajını verdi. Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimcilik ekosisteminin önünü açmaya devam edeceğiz. Bu alanda öncü olmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz desteklerle, teşviklerle, mevzuatta yapacağımız düzenlemelerle Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda bir 'girişimcilik yüzyılı' inşallah yapacağız." şeklinde konuştu.
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