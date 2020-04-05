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Bakan Koca il sağlık müdürlerine seslendi: İzole edemezsek...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Koca, "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz" ifadelerini kullandı.
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