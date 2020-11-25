Bakan Koca harita üzerinden anlattı: İşte vaka sayılarında artış görülen o iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında yaptığı açıklamalarda koronavirüse karşı verilen mücadelede son durumu anlattı.Bakan Koca harita üzerinden il bazında vaka sayılarındaki son durumu açıkladı. Bakan Koca ayrıca İstanbul'daki hastanelerdeki kapasite durumu hakkında da bilgi verdi.

Bakan Koca canlı yayında yaptığı açıklamalarda artan vaka sayıları sonrasında koronavirüse karşı verilen mücadele hakkında detaylar verdi.

İL İL SAYDI

Birkaç tablo ile durumu özetlemek istiyorum. Her bir daire bir ili gösteriyor. 4'e bölünmüş olan tablonun sol üst boşluğuna özellikle yoğunlaştığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'de vaka bazlı bütün illerde neredeyse arttığını, ortalamanın da üzerinde ciddi bir artış içinde olduğunu, en üstte Mersin, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kırşehir, Hatay, Osmaniye, Adana'nın yüksekliğini gösteren pinomoni oranının düştüğünü hepsinde gördüğümüz, tedaviyle her geçen gün zatarre oranının düştüğünü görüyoruz. Ama vaka sayısının bütün illerde artışta olduğunu söyleyebilirim.

İSTANBUL'DAKİ SON DURUM

Filyasyon ekiplerinin tedaviyi başlatığı bu dönemde vatandaşlarımızın ilaçları kullanma noktasında hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çiziyorum. Bunun dışında doluluk oranları, İstanbul'da yüzde 69,5, solunum cihazı yüzde 41,8. İstanbul'da yüzde 70'lerde ise de yoğun bakım d oluluk oranı oldukça yükseldiğini yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını biliyoruz.

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