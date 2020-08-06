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Bakan Koca harekete geçti! 14 ilde salgına karşı planlama

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Giriş: 06.08.2020 15:31
Güncelleme:06.08.2020 15:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla 14 ayrı videokonferans görüşmesi yaptı. Bakan Koca, "Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik. Salgına karşı planlama yaptık. İl hıfzıssıhha kurullarının başkanı valilerimizle il sağlık müdürlüklerimizin çalışmalarında eş güdümü sağladık" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün il değerlendirme toplantılarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Batman valileri, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanlarıyla il bazında 14 ayrı videokonferansta bir araya geldiğini bildirdi.

Koca, görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik. Salgına karşı planlama yaptık. İl hıfzıssıhha kurullarının başkanı valilerimizle il sağlık müdürlüklerimizin çalışmalarında eşgüdümü sağladık. İçişleri Bakanımıza, valilerimize, sağlık personelimize teşekkür ederiz."

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