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Bakan Karaismailoğlu: 200 bin kişi bölgeden tahliye edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2023 17:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Yıkılacak bina sayısı bin 158’e ulaştı. Bölgeden tahliye edilmek isteyenleri ücretsiz tahliye ediyoruz. Hasar meydana gelen Hatay Havalimanı’nı yeniden açıldı. Bölgeden 200 bin kişi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.
’’200 bin kişi bölgeden tahliye edildi’’
''200 bin kişi bölgeden tahliye edildi''
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