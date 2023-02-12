12 Şubat 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Karaismailoğlu: 200 bin kişi bölgeden tahliye edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Yıkılacak bina sayısı bin 158’e ulaştı. Bölgeden tahliye edilmek isteyenleri ücretsiz tahliye ediyoruz. Hasar meydana gelen Hatay Havalimanı’nı yeniden açıldı. Bölgeden 200 bin kişi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.