05 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bakan Kacır: Balistik füzede yeni aşamaya geçtik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu. Savunma Sanayii alanında yürütülen projelere değinen Bakan Kacır, Türkiye'nin balistik füze ve hava-hava füze kabiliyetinde yeni aşamaya geçtiğini açıkladı. Kacır, 2 bin kilometre menzilli yeni bir füze sisteminin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.