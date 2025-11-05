Bakan Kacır: Balistik füzede yeni aşamaya geçtik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu. Savunma Sanayii alanında yürütülen projelere değinen Bakan Kacır, Türkiye'nin balistik füze ve hava-hava füze kabiliyetinde yeni aşamaya geçtiğini açıkladı. Kacır, 2 bin kilometre menzilli yeni bir füze sisteminin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

