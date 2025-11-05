Bakan Kacır: Balistik füzede yeni aşamaya geçtik

05 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 15:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu. Savunma Sanayii alanında yürütülen projelere değinen Bakan Kacır, Türkiye'nin balistik füze ve hava-hava füze kabiliyetinde yeni aşamaya geçtiğini açıkladı. Kacır, 2 bin kilometre menzilli yeni bir füze sisteminin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
