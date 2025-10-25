25 Ekim 2025, Cumartesi

Bakan Göktaş: Dijital dünyada çocuklarımızın sesi, kalkanı ve rehberi olacağız

Bakan Göktaş: "Dijital dünyada çocuklarımızın sesi, kalkanı ve rehberi olacağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 14:38
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçelievler’de düzenlenen 5. Geleneksel Veli Buluşmaları Bilinçli Aile Forumu’nda, aile, okul ve devlet iş birliğiyle dijital çağın risklerine karşı güçlü bir nesil yetiştirileceğini vurguladı. Bakanlık, dijital okuryazarlık eğitimleri, dijital detoks kampları ve bağımlılıkla mücadele çalıştayları ile çocukların güvenliğini sağlamayı hedefliyor.
