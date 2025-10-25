Bakan Göktaş: "Dijital dünyada çocuklarımızın sesi, kalkanı ve rehberi olacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçelievler’de düzenlenen 5. Geleneksel Veli Buluşmaları Bilinçli Aile Forumu’nda, aile, okul ve devlet iş birliğiyle dijital çağın risklerine karşı güçlü bir nesil yetiştirileceğini vurguladı. Bakanlık, dijital okuryazarlık eğitimleri, dijital detoks kampları ve bağımlılıkla mücadele çalıştayları ile çocukların güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN