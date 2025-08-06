06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iftiralara yalanlama! Yasal yollara başvurulacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diploması asılsız iddialara yönelik açıklama geldi. Bakanlık söz konusu iddiaları yalanlayarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) belgelerle iddialara yanıt verdiğini hatırlattı.