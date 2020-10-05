05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan duyurdu: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan duyurdu: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2020 11:25
Güncelleme:05.10.2020 11:42
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri kırmızı, diğeri turuncu kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu iki çizik daha... İstihbarat, Operasyon, Sonuç. Kahramanlarımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

BİRİ EYP KONUSUNDA UZMAN, DİĞERİ SÖZDE KADIN SORUMLUSU

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu teröristlerin, Tunceli-Ovacık kırsalında 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı Kategoride yer alan TİKKO (TKP/ML) terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğunun tespit edildiği belirtildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) konusunda uzman olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin ise, terörden arananlarda Turuncu Kategoride yer alan TKP/ML terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
22 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarıldı
22 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarıldı
FETÖ örgüt mensuplarına intihar emri veriyor!
FETÖ örgüt mensuplarına intihar emri veriyor!
Nahçıvan'ın Azerbaycan’a bağlanması...
Nahçıvan'ın Azerbaycan’a bağlanması...
Emniyet ve MİT'ten DEAŞ operasyonu
Emniyet ve MİT'ten DEAŞ operasyonu
İşte sivilleri hedef alan alçak saldırının görüntüleri!
İşte sivilleri hedef alan alçak saldırının görüntüleri!
Taksim'de akılalmaz manzara! Bir saati 15 lira
Taksim'de akılalmaz manzara! Bir saati 15 lira
A Haber bombanın patladığı noktada
A Haber bombanın patladığı noktada
Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor
Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor
Tek başına 45 Ermeni askeri öldürmüştü!
Tek başına 45 Ermeni askeri öldürmüştü!
Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması
Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı?
Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı?
Daha Fazla Video Göster