15 Aralık 2021, Çarşamba
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Bakan Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri’nde! İkili zirvede neler konuşuldu?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Abu Dabi'de mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler muhtelif boyutlarıyla ele alındı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Kısa süre önce de, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan Ankara'yı ziyaret etmişti.