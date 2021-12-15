15 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri’nde! İkili zirvede neler konuşuldu?

Bakan Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri’nde! İkili zirvede neler konuşuldu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2021 15:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Abu Dabi'de mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler muhtelif boyutlarıyla ele alındı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Kısa süre önce de, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan Ankara'yı ziyaret etmişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ve istifası kabul edildi!
Ve istifası kabul edildi!
Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor!
Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor!
BAE’de kritik zirve!
BAE'de kritik zirve!
Başkan Erdoğan’dan kritik kabuller!
Başkan Erdoğan'dan kritik kabuller!
Sağlık sistemi nereden nereye geldi?
Sağlık sistemi nereden nereye geldi?
Harmandalı çöplüğünde alarm!
Harmandalı çöplüğünde alarm!
Güneş’e tarihi dokunuş!
Güneş'e tarihi dokunuş!
Kaçak içkiden can kaybı 13’e yükseldi!
Kaçak içkiden can kaybı 13'e yükseldi!
Şırnak’ta teröre karşı tepki yürüyüşü!
Şırnak'ta teröre karşı tepki yürüyüşü!
İstanbul Boğazı’nda tanker arızası!
İstanbul Boğazı'nda tanker arızası!
Önce PKK’lılar şimdi FETÖ’cüler!
Önce PKK'lılar şimdi FETÖ'cüler!
Ermenistan ile yeni dönemin şifreleri!
Ermenistan ile yeni dönemin şifreleri!
Daha Fazla Video Göster