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Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeleri duyurdu! İstanbul'a yeni tünel! İstanbul-Antalya arası 5 saate iniyor

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Giriş: 15.04.2023 11:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, bugün uzaya fırlatılan İMECE Uydusu ile ilgili "Bunlar gurur verici şeyler. Uydu alanında dünyanın yüzde 30'una hizmet veriyoruz." dedi. İstanbul'daki yolların depreme hazır olduğunu da söyleyen Karaismailoğlu, "Yaptığımız tüm yatırımların arkasındayız. Tüm yaptığımız yollara kefiliz." dedi. Bakan ayrıca İstanbul'da Sarıyer-Kilyos arasına tünel imalatına başladıklarını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu ayrıca İstanbul ile Antalya arasına yapılacak demiryolu projesiyle iki il arasındaki ulaşım süresinin 5 saate ineceğini açıkladı.
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