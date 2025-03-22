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Baharda yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Baharda yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 16:40
Yozgat'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, Akdağmadeni’nde ilçesini beyaza bürüdü. Ağaçların ve yolların beyaz örtü ile kaplanırken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçeden ormanlık alanlarda eşsiz görüntüler oluştu. Ormanlık alanda oluşan ve yağlı boya tablosunu andıran görüntüler drone kamerasına yansıdı.
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Baharda yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
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