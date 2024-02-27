Bağcılar adayı Özdemir vaatlerini açıkladı: Bağcılara Kilyos’ta yeni sahil kazandırıyoruz

Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir'in, Bağcılar'a deniz getireceği Kilyos sahilindeki projesi ve Ekrem İmamoğlu'nu tatile göndereceklerine yönelik sözleri dikkati çekti.

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