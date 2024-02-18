Ayrıldığı gemi 1 gün sonra battı

Marmara denizinde batan gemide kayıp mürettebat arasında doğuşcan yaylak'ın adı da vardı. Ancak bir gün önce işten ayrıldığı öğrenildi. Genç denizci tüm ısrarlara rağmen o son sefere çıkmadı. yorgun gemideki ihmalleri A Haber'e anlattı. İşte Tayfun Er ve Halil Karahan'ın özel haberi.