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Ayrıldığı gemi 1 gün sonra battı

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Giriş: 18.02.2024 12:06
Marmara denizinde batan gemide kayıp mürettebat arasında doğuşcan yaylak'ın adı da vardı. Ancak bir gün önce işten ayrıldığı öğrenildi. Genç denizci tüm ısrarlara rağmen o son sefere çıkmadı. yorgun gemideki ihmalleri A Haber'e anlattı. İşte Tayfun Er ve Halil Karahan'ın özel haberi.
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