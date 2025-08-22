22 Ağustos 2025, Cuma
Avrupalı liderlerden Başkan Erdoğan'a telefon! Savaşın düğümü Türkiye'de çözülür mü?
Ukrayna'da savaşın sona ermesi için diplomasi trafiği sürüyor. Alaska ve Washington'daki kritik görüşmelerin ardından liderler peş peşe Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arıyor. Peki Ukrayna savaşının bitirilmesinde Türkiye'nin rolü ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.