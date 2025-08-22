22 Ağustos 2025, Cuma

Avrupalı liderlerden Başkan Erdoğan’a telefon! Savaşın düğümü Türkiye’de çözülür mü?

Avrupalı liderlerden Başkan Erdoğan'a telefon! Savaşın düğümü Türkiye'de çözülür mü?

Giriş: 22.08.2025 12:14
Ukrayna'da savaşın sona ermesi için diplomasi trafiği sürüyor. Alaska ve Washington'daki kritik görüşmelerin ardından liderler peş peşe Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arıyor. Peki Ukrayna savaşının bitirilmesinde Türkiye'nin rolü ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
