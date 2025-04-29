Avrupa’daki kriz Türkiye’yi etkiler mi?

Dün, Avrupa dört ülkesinde yaşanan ciddi elektrik kesintileri, hayatın durma noktasına gelmesine neden oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ortaya çıkan bu kritik krizin Türkiye'yi de etkileyebilecek boyutta olduğunu belirtti. Bayraktar, “Bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı yaşarsak, zira biz de Avrupa’nın şebekesine bağlıyız” ifadelerini kullandı.

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