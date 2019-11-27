Avrupa’daki deprem fırtınası Türkiye’yi etkiler mi?

Arnavutluk, Bosna Hersek bugün de Yunanistan’da şiddetli depremlerin yaşanmasının ardından Türkiye’de de depremi tetikler mi? sorusu araştırılmaya başlandı. Jeofizik Mühendisi Dr. Tolga Bekler A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bekler, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu tektonik hareketlerin ortasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu depremlerin bir özelliği de oluşum mekanizmaları itibariyle çarpışma bölgelerinde olmasından kaynaklı.” dedi.

"Bu depremlerin oluşum mekanizmaları Türkiye'de meydana gelen ağırlıklı olarak genel akım mekanizmalardan oldukça farklı ve birbirleriyle ilintisi yok" diye konuşan Bekler, "Tabi ki tektonik hareketlilik Anadolu'da biraz daha hızlı gelişir. Nerdeyse yılda 3 cm.'ye varan bir hareketlilik. Dolayısıyla yavaş fakat ani hareketler bu bölgenin aktivitesini ciddi anlamda orta ve büyük depremler üretmeye müsaade edebilir vaziyette" ifadelerini kullandı.