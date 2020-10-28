Avrupa’da İslam düşmanlığının bayraktarlığını yapan Macron’a tepkiler çığ gibi!

Avrupa’da İslam düşmanlığının bayraktarlığını yapan Fransa lideri Macron’a tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye ve dünya tek ses, tek yürek haykırdı: Kutsalıma dokunma.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı yeniden dizayn etmeye yönelik skandal sözleri ve Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürleri ifade özgürlüğü kisvesi altında kamu binalarına yansıtmasına tepkiler hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde çığ gibi büyüyor. Memur-Sen Konfederasyonu üyeleri 'Küstahlığı protesto ediyoruz' yazılı pankartlarla 81 ilde protesto gösterileri düzenledi. Ankara'daki protestoya katılan Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın "Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Milletimize, Fransa ülkesinin ürettiği ürünleri ülkemizde tüketmeme konusunda ortaklaşa bir bilinç oluşturmayı ve herkesi bu konuda iletişim araçlarından boykotu yaymayı ve uygulamayı buradan tavsiye ediyor ve bekliyoruz" dedi. Memur- Sen üyeleri "Mabetler kutsaldır, kutsala dokunma", "İnançları hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır" ve "Küstahlığı protesto ediyoruz" "Hz. Muhammed'i çok seviyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

CHARLIE HEBDO'DAN ALÇAK SALDIRI

FRANSIZ Charlie Hebdo dergisi hakaret içeren bir karikatürle Başkan Erdoğan'a alçakça saldırdı. Bu çirkinliğe tepkiler çığ gibi büyüdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Faşizm ve faşistler kaybedecek" dedi.



TBMM'DEN KÜSTAH MACRON'A SERT TEPKİ

TBMM Başkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını Genel Kurul'da 4 partinin oylarıyla kabul edilen tezkere ile telin ve teşhir etti. Genel Kurul'da okunan tezkerede, "Mezkur zat, ifade hürriyetini desteklemek kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle her inançtan insanı derinden etkileyecek çatışmayı tetikliyor" denildi.





MACRON'UN TUTUMU İSLAMOFOBİYİ KÖRÜKLÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün parti kurmaylarıyla bir araya geldiği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik değerlendirmelerde bulundu. Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürü savunması ve İslam karşıtı ifadelerini eleştiren Erdoğan, bunun tıpkı 2. Dünya Savaşı öncesi antisemitizmi körüklediği gibi İslamofobiyi körükleyeceğini söyledi. Erdoğan, ülkelerin bunu önlemek için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu arada Erdoğan'ın, "Hafter ile hareket eden Fransa'nın oyununu bozduk. Macron'un tepkisi bundan" dediği öğrenildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: CHARLİE HEBDO NEFRET ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransız dergi Charlie Hebdo'nun yayın anlayışının fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığı olduğunu belirterek, "Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alan kapak karikatürüne ilişkin açıklamada bulundu.

Fransız dergisinin nefret üretim merkezi haline geldiğinin altını çizen Çelik, "Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 28, 2020

Ömer Çelik, Charlie Hebdo'nun inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınlarının asla fikir özgürlüğü olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır. Barbarlık cephesinin genişlediğini görüyoruz.

Husumet cephesinin hepsiyle mücadele edecek kararlılığa sahibiz. Bu husumet cephesinin inancımıza niye saldırdıklarını, Cumhurbaşkanımıza karşı neden nefret siyaseti ürettiklerini biliyoruz. Uğruna mücadele ettiğimiz değerlere düşmanlar. Biz de bu zihniyetle mücadele etmeye kararlıyız.

Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor. Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir."





FUAT OKTAY: LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti; "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."

ALTUN'DAN SERT TEPKİ!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, alçak karikatürü kınadı. Altun paylaşımında, "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.





"KİŞİ HAKLARINA SALDIRI, MİZAH VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR"

Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak karikatürü sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına yansıtmış, hatta lise kitapçıklarında karikatürün yer alması için talimat vermişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarını boykot çağrısında bulunmuştu.