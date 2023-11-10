Atatürk’ün vefatının 85. Yıl dönümü! 09.05’te Türkiye’de hayat durdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85. yıl dönümünde tüm Türkiye'de anılıyor. O noktalardan biri de Dolmabahçe Sarayı. İstanbul'da binlerce insan Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı’na sabahın ilk saatlerinde gitmeye başladı. İzmir-Samsun ve Türkiye dört bir anında anma etkinlikleri düzenlendi. A Haber ekipleri detayları aktardı.

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