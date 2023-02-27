Asrın felaketi sonrası Malatya! Cadde ve sokaklar ne durumda?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Moloz yığınlarıyla dolu İnönü Caddesi'nde enkazlar kaldırılıyor. Peki asrın felaketinin ardından kentte cadde ve sokaklar ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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