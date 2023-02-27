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Asrın felaketi sonrası Malatya! Cadde ve sokaklar ne durumda?

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 11:42
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Moloz yığınlarıyla dolu İnönü Caddesi'nde enkazlar kaldırılıyor. Peki asrın felaketinin ardından kentte cadde ve sokaklar ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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