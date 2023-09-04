Asel bebek selde kayboldu! 3 aylık bebeği arama çalışmaları ne aşamada?

Aksaray'da etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi, suya kapılan bir kişi yaşamını yitirdi. Annesinin bebeğinden düşen ve selde kaybolan Asel bebek ise aranıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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