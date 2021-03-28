A Haber canlı yayınına katılan Arama-Kurtarma Federasyonu Başkanı Umur Zamanoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki krizi değerlendirdi. Ever Given adlı geminin çapraz bir biçimde karaya oturmasını değerlendiren Zamanoğlu, "Ben teknik hatalara çok fazla yer vermiyorum" dedi.

Arama-Kurtarma Federasyonu Başkanı Umur Zamanoğlu, A Haber canlı yayınından Süveyş Kanalı'ndaki krizi değerlendirdi. Ever Given adlı geminin Süveyş Kanalı'nı kapatması üzerine dünya ticareti durma noktasına geldi. Türkiye'nin yardım talebinin kabul edilmemesi üzerine Arama-Kurtarma Federasyonu Başkanı Zamanoğlu, "Nene Hatun çözüm olur mu?" sorusuna cevap verdi.

ÇALIŞMALAR 2 NOKTADAN BAŞLADI

Bölgedeki çalışmaları değerlendiren Arama-Kurtarma Federasyonu Başkanı Umur Zamanoğlu, "Bu tarz mega deniz araçları, kanal geçme operasyonları çok tecrübeli klavuz kaptanlar eşliğinde gerçekleştirilir. Mevcut bölgedeki römorkörler çalışmalarını başlattı. Geminin ön ve arkada tarafındaki ağırlığın azaltılması yöntemiyle oturan 2 noktanın yüzeyle olan temasını kesip hareket kabiliyetini artırmaya çalışıyorlar." dedi.

NE KADAR SÜRECEK?

Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin kurtarılmasının uzun sürmeyeceğini belirten Zamanoğlu, "Ben 1 hafta kadar süreceğini düşünmüyorum. Ay itibari ile gelgitler ile sular yükselecek. Ortalama yarım ila 1 metre kadar yüzdürme payı olacak. Bu sebeplerden dolayı çalışmalarla birlikte uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Çok tecrübeli kaptanlar görev alıyor ben bu kazaya şaşırdım. Tahminimce 2-3 gün içerisinde yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.

NENE HATUN ÇÖZÜM OLUR MU?

Arama-Kurtarma Federasyonu Başkanı Umur Zamanoğlu, Nene Hatun gemisinin önemine de değindi.

Nene Hatun gemisinin teknolojisine dikkat çeken Zamanoğlu, "Nene Hatun oraya gitseydi orada 3-4 tane römorkör çalışmasına gerek kalmayacaktır. İnsan tecrübeli ancak Nene Hatun gemisinin teknolojisiyle kıyaslamak mümkün değil. Nene Hatun dediğimiz deniz aracımız, alelade bir gemi değil. Bana sorarsanız Nene Hatun Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün amiral gemisidir. Motor gücü, teknolojisi, imkanları... Nene Hatun'un olay yerinde olması 3-4 geminin yerini alacaktır." ifadelerine yer verdi.