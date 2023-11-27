27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara'nın gündeminde ne var? Siyasette neler oluyor?

Ankara'nın gündeminde ne var? Siyasette neler oluyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2023 08:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.  Öte yandan Gazze diplomasisini sürdüren Başkan Erdoğan, bugün Maldivler Cumhurbaşkanı ile görüşecek. CHP MYK ve Parti Meclisi, Özgür Özel başkanlığında toplanacak. İYİ Parti'de de kriz büyüyor. Ankara gündemini A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Kayıp 7 kişiyi arama çalışması sürüyor
Kayıp 7 kişiyi arama çalışması sürüyor
Akşener ısmarlama anket için para teklif etti
"Akşener ısmarlama anket için para teklif etti"
Anket bahanesi ile üstleri çizilecek
Anket bahanesi ile üstleri çizilecek
Rehine takasının perde arkasında yaşananlar
Rehine takasının perde arkasında yaşananlar
Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi
Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi
Filistin sorunu ve Türkiye’nin rolü
Filistin sorunu ve Türkiye’nin rolü
AK Parti’de 81 ilde temayül yoklaması
AK Parti'de 81 ilde temayül yoklaması
Terörizm tüm dünyayı tehdit ediyor
Terörizm tüm dünyayı tehdit ediyor
İmamoğlu Eminönü esnafını çileden çıkarttı
İmamoğlu Eminönü esnafını çileden çıkarttı
İmamoğlu Eminönü esnafını çileden çıkarttı
İmamoğlu Eminönü esnafını çileden çıkarttı
Filistinli esir A Haber’e konuştu
Filistinli esir A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster