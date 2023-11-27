Ankara'nın gündeminde ne var? Siyasette neler oluyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. Öte yandan Gazze diplomasisini sürdüren Başkan Erdoğan, bugün Maldivler Cumhurbaşkanı ile görüşecek. CHP MYK ve Parti Meclisi, Özgür Özel başkanlığında toplanacak. İYİ Parti'de de kriz büyüyor. Ankara gündemini A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN