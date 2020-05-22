22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara’nın baş belası tutuklandı! Önce zenginleri keşfedip sonra otomobillerini çalıyordu | Video

Ankara’nın baş belası tutuklandı! Önce zenginleri keşfedip sonra otomobillerini çalıyordu | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2020 13:50
Güncelleme:22.05.2020 13:51
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden önce zengin mühitleri keşfedip ardından otomobil ve değerli eşyalarını çalan hırsıza operasyon düzenlendi. ‘Hırsızlık hobim’ diyen şüpheli tutuklanırken hakkında 24 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi...

Ülke genelinde özellikle de büyük illerde birçok evden hırsızlık olayı ile birlikte ikametlerdeki oto anahtarlarını da çalarak bina önlerinde ya da garajlarda bulunan lüks araçları çalan örgüte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Kriminalistik teknolojiler olan Ninhydrin, super glue ve görüntü iyileştirme yazılımının da yardımından faydalanılarak örgüt çökertildi. Ekiplerce şüpheli Antalya'da hırsızlık yapacağı esnada suçüstü yakalandı.

Ankara'da ikamet eden şüphelinin evinde yapılan aramada, çeşitli markalara ait evlerden çalmış olduğu oto anahtarları, evlerden soyduğu değerli bilezikler, altınlar, künyeler, tesbihler, müzelik değerde el yazması kur'an-ı Kerim, hançer, kılıç, 6136 sayılı kanun kapsamındaki tabanca mermileri ele geçirildi.

Şüpheliye; 'evden hırsızlık', 'Oto hırsızlığı', 'emniyet frekansını usulsüz olarak dinlenmesi kanununa muhalefet' ve 'tarihi eser kaçakçılığı' gibi toplamda 9 ayrı suçtan işlem yapıldı.

Şüphelinin banka hesaplarına da el konularak elde etmiş olduğu 5 milyon Türk lirası haksız kazanç ve çaldığı eşyalarla birlikte, otomobilleri iade edilmiştir.

KENDİNE ÖZGÜ YÖNTEMİ DEŞİFRE OLDU
Edinilen bilgiye göre, Şüpheli A.T.'nin evleri soyarken kendine özgü yöntemi de açığa çıkarıldı. Şüphelinin öncelikli olarak lüks semtler seçtiği, bu tür mahallelerde kendisine iş adamı süsü verdiği, zengin şahısların evlerinin yakınlarında ev kiraladığı öğrenildi. Zengin şahısların evlerini keşife çıktığında dikkat çekmemesi için bisiklet ya da motosiklet kullandığı, hırsızlık yapacağı evin keşfini yaptığı, giriş ve çıkışlarını kafasında tasarladığı, evlerdeki değerli eşyaları ve de ev sahiplerine ait otomobil anahtarlarını çalarak evin aşağısında genelde ev önünde ya da garajlarda park halinde bulunan lüks otoları çaldığı belirlendi.

KAÇARKEN POLİS SÜSÜ VERMİŞ
Şüpheli hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra dönüş istikametinde karmaşık algoritmalı kaçış Planını devreye soktuğu, güzergâh üzerlerine önceden kendisinin bıraktığı otomobillerle değişimli hareket ederek hırsızlığı karmaşık bir hale getirdiği ve kaçarken polis imajı vermek için telsizi üzerinde taşıdığı ortaya çıktı.

"HIRSIZLIK HOBİM"
Şüpheli çaldığı araçları hemen satmadığını, 1 yıl saklayarak bekledikten sonra satmaya başladığını ifade etti. Ayrıca hırsızlık yapmanın kendisi i��in hobi olduğunu ifade etmesi şaşırttı.

Şüphelinin 'Evden hırsızlık', 'İş yeri hırsızlığı', 'Oto hırsızlığı', 'Suç işleme maksadı ile örgüt kurma', 'Silahlı terör örgütü kurma' 'Ateşli silahlar Kanunu'na muhalefet', 'dolandırıcılık', 'sahtecilik', 'tehdit' suçları olmak üzere 24 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye çıkarılan şüpheli A.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

NAZİF KARAMAN/SABAH

Ankara’nın baş belası tutuklandı!
Ankara’nın baş belası tutuklandı!
Camiler üzerinden yeni bir plan mı?
Camiler üzerinden yeni bir plan mı?
Son anketten hükümete yüzde 90 destek çıktı
Son anketten hükümete yüzde 90 destek çıktı
İETT şoförü gerçekleri anlattı
İETT şoförü gerçekleri anlattı
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Oğlu...
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Oğlu...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan eşcinsel evliliklere destek
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan eşcinsel evliliklere destek
Ekrem İmamoğlu yalanlarıyla tepki topladı
Ekrem İmamoğlu yalanlarıyla tepki topladı
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıklaması
''Ne zamana kadar maske takacağız?'' Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
''Ne zamana kadar maske takacağız?'' Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
Selçuk Bayraktar’dan Akıncı Belgeseli paylaşımı
Selçuk Bayraktar’dan Akıncı Belgeseli paylaşımı
Camide müzik provokasyonunda yeni perde! İzmir'de iki camide Selda Bağcan şarkıları çalındı!
Camide müzik provokasyonunda yeni perde! İzmir'de iki camide Selda Bağcan şarkıları çalındı!
İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir gözaltına alındı
İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster