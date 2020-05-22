Ankara’nın baş belası tutuklandı! Önce zenginleri keşfedip sonra otomobillerini çalıyordu | Video

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden önce zengin mühitleri keşfedip ardından otomobil ve değerli eşyalarını çalan hırsıza operasyon düzenlendi. ‘Hırsızlık hobim’ diyen şüpheli tutuklanırken hakkında 24 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi...

Ülke genelinde özellikle de büyük illerde birçok evden hırsızlık olayı ile birlikte ikametlerdeki oto anahtarlarını da çalarak bina önlerinde ya da garajlarda bulunan lüks araçları çalan örgüte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Kriminalistik teknolojiler olan Ninhydrin, super glue ve görüntü iyileştirme yazılımının da yardımından faydalanılarak örgüt çökertildi. Ekiplerce şüpheli Antalya'da hırsızlık yapacağı esnada suçüstü yakalandı.

Ankara'da ikamet eden şüphelinin evinde yapılan aramada, çeşitli markalara ait evlerden çalmış olduğu oto anahtarları, evlerden soyduğu değerli bilezikler, altınlar, künyeler, tesbihler, müzelik değerde el yazması kur'an-ı Kerim, hançer, kılıç, 6136 sayılı kanun kapsamındaki tabanca mermileri ele geçirildi.

Şüpheliye; 'evden hırsızlık', 'Oto hırsızlığı', 'emniyet frekansını usulsüz olarak dinlenmesi kanununa muhalefet' ve 'tarihi eser kaçakçılığı' gibi toplamda 9 ayrı suçtan işlem yapıldı.

Şüphelinin banka hesaplarına da el konularak elde etmiş olduğu 5 milyon Türk lirası haksız kazanç ve çaldığı eşyalarla birlikte, otomobilleri iade edilmiştir.

KENDİNE ÖZGÜ YÖNTEMİ DEŞİFRE OLDU

Edinilen bilgiye göre, Şüpheli A.T.'nin evleri soyarken kendine özgü yöntemi de açığa çıkarıldı. Şüphelinin öncelikli olarak lüks semtler seçtiği, bu tür mahallelerde kendisine iş adamı süsü verdiği, zengin şahısların evlerinin yakınlarında ev kiraladığı öğrenildi. Zengin şahısların evlerini keşife çıktığında dikkat çekmemesi için bisiklet ya da motosiklet kullandığı, hırsızlık yapacağı evin keşfini yaptığı, giriş ve çıkışlarını kafasında tasarladığı, evlerdeki değerli eşyaları ve de ev sahiplerine ait otomobil anahtarlarını çalarak evin aşağısında genelde ev önünde ya da garajlarda park halinde bulunan lüks otoları çaldığı belirlendi.

KAÇARKEN POLİS SÜSÜ VERMİŞ

Şüpheli hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra dönüş istikametinde karmaşık algoritmalı kaçış Planını devreye soktuğu, güzergâh üzerlerine önceden kendisinin bıraktığı otomobillerle değişimli hareket ederek hırsızlığı karmaşık bir hale getirdiği ve kaçarken polis imajı vermek için telsizi üzerinde taşıdığı ortaya çıktı.

"HIRSIZLIK HOBİM"

Şüpheli çaldığı araçları hemen satmadığını, 1 yıl saklayarak bekledikten sonra satmaya başladığını ifade etti. Ayrıca hırsızlık yapmanın kendisi i��in hobi olduğunu ifade etmesi şaşırttı.

Şüphelinin 'Evden hırsızlık', 'İş yeri hırsızlığı', 'Oto hırsızlığı', 'Suç işleme maksadı ile örgüt kurma', 'Silahlı terör örgütü kurma' 'Ateşli silahlar Kanunu'na muhalefet', 'dolandırıcılık', 'sahtecilik', 'tehdit' suçları olmak üzere 24 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye çıkarılan şüpheli A.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

NAZİF KARAMAN/SABAH