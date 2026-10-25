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Ankara'daki uluslararası askeri dron yarışmasında Türkiye şampiyon!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'daki uluslararası askeri dron yarışmasında Türkiye şampiyon!

Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri 1'inci Takımı şampiyon oldu. Pakistan ikinci, İtalya üçüncü sırada yer aldı. Ödül töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 83'e ulaştığını belirterek 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemi üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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