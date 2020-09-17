Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Yakalandılar

Son dakika haberine göre; Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, şüphelilerden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.