17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Yakalandılar

Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Yakalandılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2020 10:06
Güncelleme:17.09.2020 10:10
Son dakika haberine göre; Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda, şüphelilerden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
Hafriyat terörü! Yeşil alana kaçak döküm
Hafriyat terörü! Yeşil alana kaçak döküm
ZAHA testleri başarıyla tamamladı!
ZAHA testleri başarıyla tamamladı!
İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı! 'Açığa alındı' demişti...
İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı! 'Açığa alındı' demişti...
Merhum Başbakan Menderes anılıyor
Merhum Başbakan Menderes anılıyor
İBB'den tepki çeken israf ihalesi!
İBB'den tepki çeken israf ihalesi!
Terör örgütüne ağır darbe!
Terör örgütüne ağır darbe!
Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Yakalandılar
Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Yakalandılar
Taciz ateşi açan 11 terörist etkisiz hale getirildi
Taciz ateşi açan 11 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin gururu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme
Türkiye'nin gururu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme
Talep patladı! Üretim yüzde 150 yükseldi
Talep patladı! Üretim yüzde 150 yükseldi
Halil Sezai'ye CHP kalkanı!
Halil Sezai'ye CHP kalkanı!
Daha Fazla Video Göster