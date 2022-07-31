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Ankara'da 3 Cemevine saldırı! Ömer Çelik: Muharrem ayında saldırıların amacı belli, izin vermeyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 10:48
Zanlı emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. AK Parti sözcüsü çelik: Ankara'da üç ayrı Cemevi'ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun.
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