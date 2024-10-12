Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası! Yumruklar havada uçuştu

Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurul toplantısı skandal görüntülere sahne oldu. Çağdaş Avukatlar Grubu terör örgütü PKK propagandası yapınca bir anda ortalık karıştı. Çıkan kavgada, tekmeler ve yumruklar hatta sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise kameraya yansıdı.

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