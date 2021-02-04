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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan Başkan Erdoğan'a davet

A Haber
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Giriş: 04.02.2021 19:50
Güncelleme:04.02.2021 20:07
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Görüşmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı. Hacıalioğlu, kritik görüşmede Arslan'ın, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın 9 Şubat'ta Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştireceği yemin törenine Başkan Erdoğan'ı davet edeceğini söyledi. Öte yandan görüşmede yeni anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.
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