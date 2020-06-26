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ANALİZ - PKK gençleri ağına nasıl düşürüyor? HDP'nin burada rolü ne? İşte yanıtı |Video

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Giriş: 26.06.2020 16:14
Güncelleme:26.06.2020 18:58
Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. Militan temin etmede zorlanan örgüt, küçük kız ve erkek çocukları zorla dağa kaçırıyor. Ailelerinden koparılan çocuklar bir hiç uğruna canlarından oluyor. Eli kanlı örgüt, gençlerin kendi istekleriyle dağ çıkmaması üzerine bölgede küçücük yavruları ağına düşürüp, dağa kaçırıyor. Peki ama bunu nasıl yapıyor? Burada HDP'nin rolü var mı? İşte olayın şahitlerinden bu soruların yanıtı...

Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. Militan temin etmede zorlanan örgüt, küçük kız ve erkek çocukları zorla dağa kaçırıyor. Ailelerinden koparılan çocuklar bir hiç uğruna canlarından oluyor. Eli kanlı örgüt, gençlerin kendi istekleriyle dağ çıkmaması üzerine bölgede küçücük yavruları ağına düşürüp, dağa kaçırıyor. Peki ama bunu nasıl yapıyor? Burada HDP'nin rolü var mı? İşte olayın şahitlerinden bu soruların yanıtı...

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