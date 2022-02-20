20 Şubat 2022, Pazar
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ANALİZ - Enerji güvenliğinin kritik aktörü Türkiye
Uzun yıllardır ilişkileri gergin olan Batı ve Rusya arasındaki gerilim Ukrayna kriziyle en üst seviyede. Avrupa'nın Kiev'in yanında yer alışı, Rus gazına bağımlı Avrupa'yı alternatif yollara itiyor. Bu noktada da doğal gaz yatakları ve Avrupa arasında kritik bir geçiş noktası olan Türkiye önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Peki Avrupa'nın elinde hangi seçenekler var? Gaz konusunda Türkiye nasıl bir öneme sahip? Detaylar analiz haberimizde...