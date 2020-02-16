ANALİZ-Çin kendi biyolojik silahıyla mı sarsıldı? Virüslere karşı aşı neden geliştirilemiyor?

Ebola, sars, HIV, zika ve son olarak koronavirüs... Son yıllarda binlerce kişinin ölümüne yol açan bu virüsler birer biyolojik silah mı? Küresel ticaret savaşının neresindeler? İnsanın DNA özelliklerine göre virüs geliştirip bir ülkeye ölümcül hastalık yaymak mümkün mü? Virüslere karşı aşı neden geliştirilemiyor? Detaylar haberimizde...