ANALİZ-CHP'nin 'helalleşme projesi' ne kadar samimi?

Yıllardır kadına yönelik ayrımcılığın faili olan CHP zihniyeti, bugün helalleşme kavramını kullanıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, 2023 seçim çalışmaları kapsamında 'Helalleşme Propagandası' yürütüyor. Peki CHP, bu çıkışında ne kadar samimi? Millet nezdinde 'Helalleşme Projesi’nin bir karşılığı var mı? Araştırma planlama servisimiz bu sorulara yanıt aradı.