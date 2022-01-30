ANALİZ – 2023’e doğru CHP – HDP ilişkisi

CHP, 2023 seçimlerine giderken HDP ile gizli bir ittifak halinde. Ancak bu durum CHP için bir ilk değil. CHP, tarihinde PKK'nın düşüncelerini savunan ilk parti olan hep ile açık ittifak yapmış, ancak sonuç istediği gibi olmamıştı. Detaylar analiz haberimizde...

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