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ANALİZ – 2023’e doğru CHP – HDP ilişkisi

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Giriş: 30.01.2022 08:42
CHP, 2023 seçimlerine giderken HDP ile gizli bir ittifak halinde. Ancak bu durum CHP için bir ilk değil. CHP, tarihinde PKK'nın düşüncelerini savunan ilk parti olan hep ile açık ittifak yapmış, ancak sonuç istediği gibi olmamıştı. Detaylar analiz haberimizde...
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2023’e doğru CHP – HDP ilişkisi
2023’e doğru CHP – HDP ilişkisi
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