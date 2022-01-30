30 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ANALİZ – 2023’e doğru CHP – HDP ilişkisi
CHP, 2023 seçimlerine giderken HDP ile gizli bir ittifak halinde. Ancak bu durum CHP için bir ilk değil. CHP, tarihinde PKK'nın düşüncelerini savunan ilk parti olan hep ile açık ittifak yapmış, ancak sonuç istediği gibi olmamıştı. Detaylar analiz haberimizde...