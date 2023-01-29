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Altın bereketi! Cari açığa 400 milyon dolarlık katkı

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Giriş: 29.01.2023 09:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Ocak Cuma günü Bilecik’te açtığı Söğüt Altın Madeni cari açığa 400 milyon dolarlık katkı yapacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Tesis tamamlandığında yıllık 6.5 ton altın üreteceğiz. Bugün tonu 60 milyon dolar civarında. Böylece yıllık 400 milyon dolarlık ithalatı önlemiş olacağız." dedi.
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