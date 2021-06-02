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Almanya’da CHP’lilerden İYİ Parti lideri Meral Akşener’e tepki: Kod adı Asena! Elinde solcuların kanı olan…

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Giriş: 02.06.2021 14:13
Güncelleme:02.06.2021 14:17
CHP'lilerin yer aldığı bir toplantıya ait görüntüler sosyal medyada olay yarattı. Almanya'nın Köln şehrinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, sahneye çıkan bir CHP'linin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Kod adı Asena" deyip sert sözlerle yüklendiği görüldü. Sahneye çıkan CHP'li, Akşener'e "solcu gençlerin kanı elinde" sözleriyle tepki gösterdi
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